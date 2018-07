Brasileiros já compraram 30 mil ingressos para Olimpíada de Londres

A torcida brasileira está comparecendo aos Jogos Olímpicos em maior quantidade a cada edição. A Olimpíada de Londres já conta com cerca de 30 mil entradas vendidas para a Torcida Brasil, número recorde de torcedores do País. Os números foram divulgados pela Tamoyo Internacional, a revendedora oficial dos ingressos no Brasil.

Na Olimpíada, o futebol não é o esporte favorito dos brasileiros. Do total de entradas vendidas, 12.475 foram para o vôlei, 2.468 para o basquete, 2.327 para o atletismo e 1.952 para o futebol. Na sequência da lista estão o judô, o handebol, a natação, a ginástica artística, o boxe e o tênis.

A quantidade de bilhetes vendidos para brasileiros quase dobrou desde a última edição, em Pequim, em que foram comercializados 18 mil ingressos. Na Austrália, foram 8 mil entradas e em Atenas, 12 mil.

Vendas avulsas estão sendo feitas pela internet, pelo site www.tamoyo.com.br desde março de 2011. Já para a compra de pacotes, é preciso entrar em contato com umas das agências sub-licenciadas no país. As agências são a Agaxtur, Ambiental, TAM Viagens e Top Service.