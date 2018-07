Brasileiros mostram confiança para abertura da Indy

"Estou muito animado para ir a St. Petersburg e defender minha vitória do ano passado. O clima lá é ótimo e os fãs são maravilhosos. O tempo sempre é lindo nessa época e é a primeira corrida da temporada, quando você junta tudo de novo e está super empolgado para correr. É um local especial para o início de uma temporada que você vê que será fantástica", declarou Castroneves.

Bia Figueiredo foi confirmada na primeira etapa da Indy em cima da hora, depois de conseguir uma vaga na Dale Coyne nos últimos instantes. Agora, ela quer mostrar trabalho para provar que a equipe acertou ao confiar nela. "Estou muito orgulhosa com essa chance. O teste e esta corrida servirão para chegar com mais quilometragem para a prova em São Paulo", comentou, já projetando a etapa brasileira da categoria, no dia 5 de maio.

Em 2013, a prova de St. Petersburg apresentará uma novidade: o aumento de duração em dez voltas, para evitar uma manobra utilizada pelos pilotos em 2012. "No ano passado, os pilotos perceberam que daria para completar a corrida com um pit stop a menos e todo mundo começou a tirar o pé para diminuir o consumo de combustível. Aí começou uma corrida de carro devagar, onde ninguém passava ninguém. Por conta disso, fizeram essa mudança", disse Kanaan.

A corrida acontecerá neste domingo, às 13h30 (horário de Brasília), mas os pilotos vão à pista já nesta sexta-feira para duas sessões de treinos livres. No sábado ocorre o treino classificatório, às 15h05 (de Brasília), que definirá as posições no grid de largada.