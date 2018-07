Brasileiros perdem e são eliminados no Mundial de Judô

A queda de Penalber pode ser considerada surpreendente, pois o brasileiro chegou ao Mundial como o líder do ranking mundial na categoria até 81kg. E ele abriu bem a sua participação com uma vitória por ippon sobre Josateki Naulu, das Ilhas Fiji, com 2min06 se luta.

A segunda vitória de Penalber nesta quinta no Rio foi ainda mais rápida. O brasileiro aplicou um ippon com 1min12 de combate para derrotar o alemão Alexander Wieczerzak. Na sua terceira luta, Penalber acabou sendo eliminado. O líder do ranking perdeu para o francês Loic Pietri, que aplicou um ippon com 3min51 de combate.

Já Katherine Campos estreou com vitória na disputa da categoria até 63kg, mas perdeu a sua segunda luta e foi eliminada. A brasileira abriu a sua participação no Mundial com uma vitória sobre a guatemalteca Yennifer Dominguez ao aplicar um ippon a 1min58 do fim da luta e avançou para a segunda rodada.

Em seguia, porém, Katherine não teve o mesmo êxito diante da holandesa Anicka van Emden. A brasileira, 20ª colocada no ranking, recebeu três punições e acabou sendo eliminada na segunda rodada do Mundial de Judô, que terá as finais das categorias até 63kg e até 81kg ainda nesta quinta. Este é o primeiro dia que nenhum brasileiro conquista medalha na competição no Rio.