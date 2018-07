Brasileiros que vivem no Japão matam saudade e apoiam time

Enquanto esses grupos não chegaram, quem acompanhou e apoiou o time nesses primeiros dias de estadia no Japão foram os brasileiros que moram no país. De acordo com dados do Consulado Geral do Brasil em Tóquio, vivem no Japão 217 mil brasileiros.

É o caso dos adolescentes Vitor Ishihama, 16 anos, Luana Kataoka, 13, Patrícia Ishu e Nathalia Yuki, ambas de 15. Eles estudam em uma escola só para brasileiros em Hekinan, cidade localizada na província de Aichi, próxima a Nagoya, onde o Corinthians está hospedado.

Vitor é fanático por futebol. Costuma passar noites em claro para poder acompanhar pela internet os jogos do Corinthians. Assim que o time foi campeão da Libertadores, convenceu a mãe Elaine a comprar ingresso para os dois jogos do Mundial.

"Não poderia deixar essa oportunidade passar. Isso é histórico", disse o torcedor.

Clima de Pacaembu. Mas a passagem do Corinthians pelo Japão mexeu até com quem não é tão ligado em futebol. Depois de o Alvinegro tomar conta das conversas entre os amigos na escola, Nathalia, por exemplo, decidiu ir ao treino aberto à torcida que o time realizou no sábado. E não se arrependeu. Foi uma oportunidade de matar a saudade do "jeito brasileiro de ser". Cerca de 700 pessoas deram ao estádio de Kariya um "ar de Pacaembu". Com batuque, faixas e bandeiras tentaram fazer com que os jogadores se sentissem em casa.

"Esse tipo de coisa não tem aqui no Japão. Só o Corinthians mesmo para fazer isso. Japonês gosta mais de beisebol, mas nem quando o time é campeão faz uma festa dessa", diz.

A província de Aichi concentra grande parte dos brasileiros que moram no Japão. Para prestar assistência aos estrangeiros, as prefeituras têm brasileiros no seu quadro de funcionários, como é o caso de Vinícius Brisola Siomi, 30 anos, tradutor da administração municipal de Toyota. Por causa do Mundial, ele acabou virando guia turístico.

"Os japoneses ficaram surpresos com o que a torcida do Corinthians tem feito nos últimos dias e pediram para que eu organizasse excursões para levá-los também aos treinos e jogos. O engraçado é que, por mais que tento explicar, eles não entendem por que os corintianos são tão apaixonados pelo time." / R.R. e V.M