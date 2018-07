Brasileiros são as estrelas do UFC na Califórnia

SÃO PAULO -Doze lutas prometem agitar a Califórnia neste fim de semana, em mais uma etapa do UFC, edição 139. Neste sábado, quatro brasileiros estarão em ação no octógono, com destaque para o duelo entre os meio-pesados Maurício Shogun e o ex-campeão do PRIDE e Strikeforce, Dan Henderson. Todas as lutas terão transmissão do Canal Combate, da SporTV, a partir das 19h45.

Já no peso médio a expectativa fica para o combate de Wanderlei Silva contra o vietnamita Cung Le. Na preliminar, os brasileiros Gleison Tibau e Rafael dos Anjos se enfrentam pela categoria peso-leve.

Em entrevista coletiva, Shogun disse que sempre quis fazer essa luta contra Henderson. "Sei da importância desse confronto para o esporte desde os tempos de PRIDE. Ele é top e tenho muita admiração por seu estilo", afirmou o brasileiro, depois de resumir a preparação e a expectativa para o duelo. "Treinei muito boxe, wrestling e jiu-jitsu. Espero que consiga impor o meu ritmo."

Veja a programação das lutas:

Card principal:

Maurício Shogun x Dan Henderson

Wanderlei Silva x Cung Le

Urijah Faber x Brian Bowles

Martin Kampmann x Rick Story

Stephan Bonnar x Kyle Kingsbury

Card preliminar

Ryan Bader x Jason Brilz

Michael McDonald x Alex Soto

Tom Lawlor x Chris Weidman

Gleison Tibau x Rafael dos Anjos

Miguel Angel Torres x Nick Pace

Matt Brown x Seth Baczynski

Shamar Bailey x Danny Castillo