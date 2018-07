Brasileiros são eliminados e John John fica perto do título mundial

Em dia de belos tubos em Peniche, os brasileiros Adriano de Souza, o Mineirinho, e Miguel Pupo foram eliminados nas quartas de final da etapa portuguesa do Circuito Mundial de Surfe, nesta segunda-feira. Já o havaiano John John Florence avançou à semifinal e ficou mais perto do título da temporada - Gabriel Medina ainda sonha com a conquista do seu segundo troféu no Circuito.

Mas o sonho poderá ser abreviado nesta terça-feira, quando serão retomadas as disputas em Peniche. Se John John avançar à final, acaba com as chances de título de Medina. O havaiano pode até assegurar o troféu por antecipação somente alcançando a decisão. Para tanto, o sul-africano Jordy Smith não poderia também avançar à final. Num duelo com Smith na briga pela vitória na etapa, John John confirma o título da temporada se vencer.

Para se manter nesta briga pelo troféu antecipado do Circuito Mundial, John John precisou superar nesta segunda o australiano Julian Wilson por 16,90 a 13,57. Sabendo tirar vantagem de cada tubo, o favorito ao título chegou a obter um 9,30 em sua melhor onda. Na semifinal, o surfista do Havaí vai encarar o norte-americano Kolohe Andino.

Andino foi o responsável pela queda de Mineirinho nas quartas de final. Superior durante toda a disputa desta segunda, o norte-americano levou a melhor por 17,34 a 8,10. Outro brasileiro na disputa, Miguel Pupo foi batido por outro surfista dos Estados Unidos. Conner Coffin venceu por 12,66 a 5,94.

No outro duelo das quartas de final, Jordy Smith mostrou força nesta segunda ao cravar um 10,00 contra o havaiano Sebastian Zietz. Smith avançou à semifinal com uma vitória por 17,40 a 13,56. Nesta terça, Smith terá pela frente Conner Coffin e precisa do triunfo para evitar o título antecipado de John John Florence.

Os semifinalistas voltam às ondas de Peniche na manhã desta terça-feira. A primeira chamada está marcada para as 5 horas (horário de Brasília).