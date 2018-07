Brasileiros são eliminados na estreia no 3º dia do Mundial de Tae Kwon Do Não passou da primeira luta a participação dos lutadores brasileiros no terceiro dia do Mundial de Tae Kwon Do, que está sendo realizado em Chelyabinski, na Rússia. Nesta quinta-feira, Paloma Lima (até 67kg) e Gustavo Almeida (até 68kg) foram eliminados da competição ao serem batidos logo no combate de estreia.