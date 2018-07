Brasileiros são eliminados nas oitavas do vôlei de praia nos EUA O Brasil já está eliminado da chave masculina do Grand Slam de St. Petersburg (EUA), etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. As três duplas brasileiras que avançaram da chave de grupos perderam seus jogos nas oitavas de final e deram adeus à competição antes de chegarem às quartas. É o pior desempenho desde o início da corrida olímpica.