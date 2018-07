Brasileiros são eliminados no esqui cross-country nos Jogos de Sochi

SOCHI - Os brasileiros que competiram nesta terça-feira na prova do esqui cross-country nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi foram eliminados na primeira fase. Jaqueline Mourão e Leandro Ribela ficaram entre os últimos colocados na disputa feminina e masculina, respectivamente, e assim estão fora da competição.

Jaqueline Mourão, quer foi porta-bandeira do Brasil na cerimônia de abertura, marcou o tempo de 3min02s83 e ficou na 65ª e antepenúltima colocação. O tempo da brasileira foi mais de 22 segundos mais lento do que o obtido pela última classificada para a próxima etapa, a alemã Hanna Kolb, que ficou em 30º lugar, com 2min40s17. A norueguesa Maiken Caspersen Falla foi a mais rápida da fase de classificação ao completar o percurso de 1,5 quilômetro com o tempo de 2min32s07.

Antes da disputa do esqui cross-country, Jaqueline Mourão havia competido no domingo do biatlo sprint de 7,5km, terminando em 77ºlugar entre 84 representantes. A brasileira participou de outras duas edições da Olimpíada de Inverno, em 2006 e 2010, além dos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 e 2008, no mountain bike.

Leandro Ribela também não teve desempenho melhor nesta terça-feira no esqui cross-country. O brasileiro ficou em 80º lugar, com o tempo de 3min28s35, entre os 86 atletas da prova masculina. O casaque Nikolay Chebotko, em 30º lugar, garantiu a última vaga na próxima etapa ao marcar 3min37s88. O norueguês Ola Vigen Hattestad foi o mais rápido na fase classificatória, com o tempo de 3min28s35.