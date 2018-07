Brasileiros dão vexame e são eliminados no Mundial de Atletismo

O Brasil voltou a dar vexame nas eliminatórias do Mundial de Atletismo, nesta quarta-feira, em Pequim. Dos cinco brasileiros que competiram nesta manhã no Ninho do Pássaro (início da madrugada pelo horário de Brasília), só um avançou à semifinais: João Vitor Oliveira, nos 110m com barreiras. Outros quatro atletas foram eliminados com resultados muito aquém dos necessários para se classificareem à semifinal ou final.

As eliminatórias dos 110m com barreiras tiveram a participação de três brasileiros. João Vitor Oliveira ficou em quinto na sua bateria, mas, com 13s57, entrou na semifinal como um dos melhores tempos entre os que não se classificaram diretamente. Éder Souza fez 13s96 e, Jonathan Mendes, 13s86. Com esses tempos, seriam sexto e sétimo colocados das eliminatórias do Campeonato Paulista.

No salto triplo, mais um resultado vergonhoso do atletismo brasileiro. Jean Casemiro Rosa foi o penúltimo colocado entre 27 competidores, com um salto de míseros 15,97m. Tal resultado não seria suficiente para coloca-lo no pódio nem do Campeonato Paulista. No Troféu Brasil, seria o sexto colocado.

Nos 800m, Flávia de Lima foi sexta colocada da bateria dela, com 2min01s76 - foi mais rápida do que no Troféu Brasil, ao menos. A brasileira fez o 32.º melhor tempo das eliminatórias e não conseguiu vaga na semifinal. Aos 22 anos, ela só teve seus primeiros bons resultados no adulto nesta temporada.