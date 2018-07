Brasileiros sobram na estreia no Mundial de Vôlei de Praia

Em Apeldoorn, Alison e Bruno Schmidt derrotaram os australianos Joshua Court e Damien Schumann por 2 sets a 0, com parciais de 21/17 e 21/18, pelo Grupo C. "Foi um bom início de campeonato. Não conhecíamos muito bem o time da Austrália, mas hoje em dia todo mundo sabe jogar voleibol. Tivemos problemas com o vento aqui em Apeldoorn, mas conseguimos manter a calma e fizemos um bom jogo", disse Alison.

Pelo grupo K, também em Apeldoorn, Álvaro Filho e Vitor Felipe superaram os argentinos Julian Azaad e Pablo Bianchi por 2 a 0, com parciais de 21/16 e 21/18.

"Uma estreia em Campeonato Mundial é sempre acompanhada de nervosismo, é um torneio de grande expressão. Tinha conversado com o Vitor que o foco e a agressividade seriam fundamentais, e conseguimos fazer isso muito bem", disse Alvaro.

Em Amsterdã, pelo Grupo G, Ricardo e Emanuel venceram sem dificuldades Seidu Ajanako e Jonathan Sarpong, de Gana, por 2 sets a 0, com parciais de 21/10 e 21/16.

Já em Roterdã, Pedro Solberg e Evandro bateram os tunisianos Choaib Belhaj Salah e Mohamed Naceur também por 2 a 0, com parciais de 21/11 e 21/9, pelo Grupo L. "Importante essa primeira vitória na chave de grupos. O jogo não foi complicado, apesar de não termos nenhum material para estudar o adversário. Ninguém sabia qual era o time, e a gente entrou mais atento do que nunca. A alegria e a vontade de vencer que sempre demonstramos fizeram a diferença, colocamos nosso melhor em quadra para sairmos com o 2 a 0. Toda a equipe que está aqui na Holanda está de parabéns pelo resultado", comemorou

Neste domingo, duas duplas brasileiras voltam a entrar em ação. Ricardo e Emanuel vão enfrentar os russos Oleg Stoyanovskiy e Artem Yarzutkin enquanto Alison e Bruno Schmidt duelarão com Jefferson Santos Pereira, brasileiro naturalizado catariano, e Cherif Younousse.