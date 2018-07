Brasileiros sofrem derrotas na rodada Os brasileiros não tiveram uma rodada de bons resultados na NBA. Com 17 pontos, Leandrinho teve atuação destacada, a melhor entre os latino-americanos na liga , mas não conseguiu evitar a derrota de seu time, o Toronto Raptors, para o Portland Trail Blazers por 94 a 84. O cabeludo Anderson Varejão também deu boa contribuição ao Cleveland Cavaliers - 14 pontos -, mas seu time perdeu para o Chicago Bulls por 114 a 75. Tiago Splitter marcou 10 pontos em outra derrota brasileira, a do San Antonio Spurs para o New York Knicks por 100 a 86.