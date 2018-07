Brasileiros surpreendem e vão à final no Circuito Mundial de Tênis de Mesa

Até hoje, a única vez que o Brasil chegara à disputa do ouro havia sido na etapa de Almería (Espanha), em 2013, quando Cazuo Matsumoto conquistou o título individual e se tornou o primeiro latino-americano a vencer um torneio fora do continente.

De resto, as únicas finais com atletas brasileiros haviam sido em eventos realizados na América do Sul, especialmente em Santos. Ali, Calderano foi campeão de simples e vice em duplas com Cazuo em 2013. Estes torneios usualmente contam com baixa presença de atletas europeus e, especialmente, asiáticos.

Em grande fase, o Brasil atualmente tem três atletas no top100 do ranking mundial: Gustavo Tsuboi (44.º), Calderano (70.º) e Cazuo (89.º), além de Thiago Monteiro no 145.º lugar. A disputa de duplas não consta no programa olímpico, mas a competição por equipes na Olimpíada, assim como na Copa Davis no tênis, tem um jogo de duplas.

BRONZE - No feminino, a semana também foi de grande resultado, com Bruna Takahashi ganhando o bronze no Aberto da Suécia juvenil, para atletas de até 18 anos. Bruna, entretanto, tem apenas 14. Descoberta por Hugo Hoyama, a menina é sexta do ranking mundial sub-15.