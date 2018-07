Brasileiros tentam classificação para Londres na luta olímpica

SÃO PAULO - Os atletas da luta olímpica do Brasil têm a chance de conquistar a classificação para os Jogos de Londres neste fim de semana. Entre sexta e domingo, dez lutadores estarão em ação no Torneio Pré-Olímpico, disputado em Orlando (EUA). Na primeira seletiva, o Mundial de Istambul, realizado no ano passado, nenhum atleta do País conseguiu se qualificar.O torneio qualificatório será transmitido ao vivo pelo Youtube.

Nos EUA, serão 36 as vagas em jogo - duas por categoria de peso, entre os estilo livre feminino e masculino, além do greco-romano, disputado apenas pelos homens. A expectativa da Confederação Brasileira de Lutas Associadas (CBLA) é de que três brasileiros viajem para Londres, uma meta ambiciosa. O Brasil tem pouquíssima expressividade na modalidade, uma das mais tradicionais nos Jogos. Até hoje, apenas quatro atletas, em três edições (Seul-1988, Atenas-2004 e Pequim-2008), representaram o País.

Segundo Roberto Leitão, superintendente da CBLA, as mulheres saem na frente como favoritas para as vagas em Londres. Há quatro anos, Rosângela Conceição se tornou a primeira representante feminina do Brasil nos Jogos - ela também foi a única atleta da modalidade em Pequim.

No Pan de Guadalajara, por exemplo, as mulheres conquistaram duas medalhas, enquanto os homens voltaram para casa de mãos vazias. Joice Silva, da categoria até 55 kg, ficou com o bronze. Já Aline Ferreira (72 kg), vice-campeã mundial júnior em 2006, disputou a primeira final do País na história dos Jogos e garantiu a prata.

Os primeiros atletas a entrarem na competição são do estilo greco-romano, com Diego Romanelli (60 kg), Angelo Moreira (66 kg), Daniel Alvarez (74 kg) e Davi Albino (96 kg). As qualificatórias começam às 14 horas (de Brasília) e as finais, às 19 horas.

No sábado, é a vez das mulheres. O Brasil terá quatro competidoras: Susana Almeida (48 kg), Joice da Silva (55 kg), Dailane Gomes (63 kg) e Aline Ferreira (72 kg). Os irmãos Adrian e Antoine Jaoude, do estilo livre (categorias até 84 kg e 120 kg, respectivamente), encerram a participação brasileira no domingo.