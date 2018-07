Brasileiros terão guia para seguir a seleção na África

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) preparou um guia para os brasileiros que vão acompanhar a seleção na África do Sul. Além de informações básicas sobre o país - como moeda, clima, etc. -, há dicas sobre um dos quesitos que preocupam os visitantes: a segurança.

No guia, que pode ser encontrado no site do MRE, o órgão lista os pontos de maior incidência de assaltos em Pretória e Johannesburgo - onde o Brasil jogará contra Coreia do Norte e Costa do Marfim, na primeira fase. São 27 locais, incluindo bairros, rodovias e semáforos.

O MRE também alerta para o risco de contaminação com aids. O país tem taxa de infecção estimada em 20% da população adulta. Portanto, recomenda cautela em caso de acidentes ou outras emergências - os brasileiros devem procurar hospitais particulares (há indicação de estabelecimentos no guia).

O Ministério da Saúde também lembra da obrigação de se apresentar às autoridades aeroportuárias, via Certificado Internacional de Vacinação, a imunização contra febre amarela. A África do Sul também tem surtos recorrentes de sarampo e rubéola, embora as vacinas para essas doenças não sejam obrigatórias para a entrada no país.

O Brasil possui representação diplomática em duas cidades. A embaixada está localizada em Pretória e o consulado-geral, na Cidade do Cabo. Em Johannesburgo e Durban, o País terá escritórios consulares temporários - o mesmo ocorrerá em Port Elizabeth.

DICAS PARA O TURISTA

Entrada: brasileiros são isentos de visto de turismo

Imunização: é obrigatória a

vacinação contra febre amarela

Ingressos: torcedores que já possuírem tíquetes receberão tratamento especial no processo imigratório