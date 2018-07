Brasileiros testam nova tecnologia no Mundial de Clubes de vôlei

DOHA - A equipe do Sollys Nestlé, de Osasco, está participando de um momento histórico do vôlei. O esporte experimenta uma nova tecnologia: o desafio eletrônico. O recurso está em teste no Mundial de Clubes em Doha, no Catar, e ontem foi utilizado no jogo em que a equipe feminina brasileira superou o Rabita Baku, do Azerbaijão, por 3 sets a 1 (22/25, 25/20, 25/19 e 25/20).

O desafio pode ser usado duas vezes por set em cinco situações: bola dentro ou fora; toque na rede; para tirar a dúvida sobre se um jogador pisou ou não na linha de saque; para definir se um atleta pisou ou não na linha de ataque; e em infração do líbero ao efetuar o levantamento dentro da zona dos três metros. Se a marcação dos juízes for confirmada, a equipe que solicitou o recurso perde o direito ao segundo desafio no set.

"Nos Jogos Olímpicos, a Fernanda Garay atacou uma bola dentro na diagonal no jogo contra a Rússia, mas a arbitragem marcou bola fora", lembra o técnico Luizomar de Moura, que aproveitou uma jogada semelhante da atleta em Doha para testar a tecnologia. O treinador é defensor do desafio. "Esperamos que esse sistema seja aprovado nas principais competições para que um lance duvidoso não defina mais um campeonato."

Nesta terça, 16, no Mundial masculino, o Cruzeiro enfrenta o Trentino, da Itália, em jogo que definirá o primeiro lugar do Grupo A, às 9 horas de Brasília.