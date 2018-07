Brasileiros vão à Liga Diamante antes do Mundial

LONDRES - O Estádio Olímpico de Londres vai voltar a receber, entre sábado e domingo, a nata do atletismo mundial para uma etapa da Liga Diamante. E a competição, uma das mais importantes do calendário de 2013, vai contar com oito brasileiros que se preparam para brigar por medalhas no Mundial de Moscou, competição que começa no próximo dia 10 de agosto.

Ana Cláudia Silva irá participar de duas provas em Londres. Apesar de ter apenas o 22º melhor tempo do ano nos 200m, foi convidada a correr esta distância na etapa da Liga Diamante, restrita a atletas que estão entre os melhores do mundo. Também no sábado, ela comporá a equipe brasileira no revezamento 4x100m, com Evelyn dos Santos, Vanda Gomes e Franciela Krasucki.

Na sexta, Fabiana Murer vai ter pela frente algumas das suas principais rivais pelo bicampeonato mundial no salto com vara, como a norte-americana Jennifer Suhr, campeã olímpica em Londres, e a cubana Yarisley Silva, líder do ranking mundial em 2013. A brasileira é a quarta desta lista.

Também quarta colocada no ranking mundial da sua prova, o salto triplo, Keila Costa está garantida na Diamond League de Londres. Das suas rivais no Estádio Olímpico, nenhuma atleta melhor ranqueada que ela.

Por fim, o único representante do atletismo brasileiro masculino será Mauro Vinicius da Silva, o Duda, vai disputar o salto em distância, prova na qual está no quinto lugar do ranking. Seu principal adversário será o russo Aleksander Menkov.