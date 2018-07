Brasileiros vão mal no 1º dia de competições em Margaret River

O primeiro round da etapa de Margaret River (Austrália), a terceira do Circuito Mundial de Surfe de 2015, não foi dos melhores para a 'Tempestade Brasileira', como ficou conhecida a nova geração de surfistas do país. De oito representantes, apenas um, Miguel Pupo, venceu sua bateria no primeiro dia de competições, que começou na manhã desta quarta-feira na costa australiana (noite de terça no horário de Brasília). O atual campeão mundial, Gabriel Medina, somou apenas 3,96 pontos e disputará a repescagem para se manter vivo na competição.

Em um mar de ondas pesadas e tubulares, Medina não foi o único a encontrar dificuldades e tirar uma nota baixa. Até o minuto final de sua bateria, estava avançando com a parcial, mas foi ultrapassado 'de última hora' pelo havaiano Freddy Patacchia Jr, que conseguiu um modesto 4,30 para avançar diretamente ao round 3. Na mesma bateria, o também brasileiro Alejo Muniz também ficou na repescagem com um 3,27. Vale lembrar que, na última etapa do campeonato de 2014, Alejo eliminou Mick Fanning e ajudou Medina a levantar a taça. Neste ano, o atual campeão ainda amarga o 13º lugar geral.

Adriano de Souza, o Mineirinho, apesar de também ter ido à repescagem, teve bom desempenho. Na bateria 4, ele encontrou dois tubos e conseguiu somar 13,50 pontos, mas foi superado pelo havaiano Sebastian Zietz, especialista em ondas tubulares, que ficou com a ponta com 15,23. Em boa fase, Adriano é o atual 3º colocado do ranking do Circuito Mundial, mas também terá de disputar a repescagem para seguir vivo.

Wiggolly Dantas, com 4,46, e Jadson André, com 3,40, foram os outros surfistas do país a competir na primeira fase do round, mas não conseguiram vencer suas baterias. Na primeira bateria após a volta às águas, Miguel Pupo finalmente conseguiu vencer uma pelo Brasil, com um 12,43, mas desbancou a 'sensação' do campeonato, Filipe Toledo, que ficou na repescagem junto com o irlandês Glenn Hall. Ítalo Ferreira, o último brasileiro a cair na água, perdeu a bateria para o surfista da Polinésia Francesa Michel Bourez, também especialista neste tipo de onda.

Desta forma, Adriano de Souza e Alejo Muniz fazem duelo brasileiro na repescagem, assim como Wiggoly Dantas e Ítalo Ferreira. Medina enfrentará o australiano Jay Davies. Filipe Toledo terá pela frente o neozelandês Ricardo Christie, enquanto Jadson André encara o também australiano Matt Benting. Miguel Pupo é o único do país a estar garantido no round 3.

No mais, os outros 'favoritos' conseguiram avançar sem grandes problemas no round 1. John John Florence (com 13,00), Kelly Slater (com 8,20), e Mick Fanning, atual líder do ranking (com 14,00), venceram suas baterias. Na chave feminina, a única brasileira na elite, Silvana Lima, entra na água nesta quinta-feira, quando enfrenta as 'donas da casa' Tyler Wright e Laura Enever na 5ª bateria da 1ª fase.

CONFIRA AS BATERIAS DO 1º ROUND EM MARGARET RIVER