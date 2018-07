Brasileiros vão mal no Mundial, mas Eliane Martins avança no salto em distância

Os brasileiros foram mal no lançamento do martelo nesta quarta-feira, no Mundial de Atletismo de Londres, mas Eliane Martins salvou o dia ao avançar à final do salto em distância. No arremesso de peso, Geisa Arcanjo terminou na nona colocação na decisão da prova.

No lançamento do martelo, Wagner Domingos, o Montanha, e Allan Wolski não conseguiram passar da fase de qualificação. Wolski foi quem chegou mais perto, com o 19º lugar, com 72,51 metros. Montanha foi o 24º colocado, com a distância de 71,69 metros. O melhor do dia foi o polonês Wojciech Nowicki, com 76,85m. O último classificado marcou 74,41m.

Já Eliane Martins se destacou no salto em distância. Ela obteve a 12ª melhor marca da disputa, com 6,46 metros. O melhor resultado do dia na prova foi da russa Darya Klishina, que compete como atleta neutra por causa da punição ao seu país por doping. Ela anotou a distância de 6,66 metros. A final do salto em distância feminino está marcado para sexta-feira.

No arremesso de peso, o Brasil foi representado por Geisa Arcanjo na final. Assim como aconteceu nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, ela ficou na nona colocação na decisão da prova. Desta vez, arremessou distância menor em comparação à disputa olímpica: 18,03 contra 18,16m.

A chinesa Gong Lijiao foi a melhor e faturou a medalha de ouro, com a marca de 19,94 metros. A húngara Anita Marton obteve a prata, com 19,49m, e a norte-americana Michelle Carter (19,14m), atual campeã olímpica, precisou se contentar com o bronze.