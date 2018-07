Brasileiros vencem e garantem vaga direta nas quartas no vôlei de praia Com direito a um set de 33 pontos, a dupla formada por Álvaro Filho e Vitor Felipe venceu mais uma nesta quarta-feira e garantiu o primeiro lugar do Grupo B no vôlei de praia dos Jogos Pan-Americanos. A vitória manteve o aproveitamento de 100% da dupla e do Brasil em Toronto e assegurou a parceria nas quartas de final.