Brasileiros vencem na Austrália

Bellucci teve uma vitória com jeito de revanche. "Para mim, foi uma partida mentalmente difícil, pois eu já tinha perdido duas vezes para o Sela na temporada passada", admitiu.

Para o técnico de Bellucci, Daniel Orsanic, que assumiu a função no início da temporada, seu pupilo foi superior a maior parte do jogo e o diferencial na vitória foi ele ter imposto sua direita e fechar os pontos na rede.

A situação dos brasileiros, no entanto, se complica na próxima rodada, quando terão dois franceses como adversários. Bellucci enfrentará Gael Monfils, 15.º lugar do ranking da ATP, e Mello pega Jo-Wilfried Tsonga, 6.º do mundo.

Entre os tops, o destaque foi a vitória tranquila do sérvio Novak Djokovic sobre o italiano Paolo Lorenzi ( 6/2, 6/0 e 6/0) enquanto, no feminino, a americana Serena Williams ganhou da austríaca Tamira Paszek por 6/3 e 6/2. A musa russa Maria Sharapova atropelou a argentina Gisela Dulko, 6/1 e 6/0.