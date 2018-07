Brasileiros vencem na rodada de abertura da Copa Intercontinental

SÃO PAULO - Carlos Barbosa e Intelli/Orlândia começaram bem a disputa da Copa Intercontinental, torneio que está sendo disputado em Greensboro, na Carolina do Norte, e que equivale ao mundial de clubes de futsal. Na noite desta quinta-feira, a equipe gaúcha derrotou os norte-americanos do World United pelo placar de 9 a 2, enquanto que o time paulista venceu o Glucosoral, da Guatemala, por 7 a 2.

Na partida que abriu a competição, o Carlos Barbosa teve um pouco de dificuldades na primeira etapa, mas, mesmo assim, saiu de quadra com vitória parcial de 2 a 0, gols de Flávio e Daniel. Já no segundo tempo, o time comandado por Paulo Mussalem foi para o ataque e estabeleceu a primeira goleada da noite. Luizinho, três vezes, Anderson, Rodrigo, Flávio e Daniel fizeram os gols da equipe gaúcha.

INTELLI/ORLÂNDIA

No segundo jogo da noite, a Intelli/Orlândia também não teve maiores dificuldades para vencer. O time contou com grande atuação do pivô Jé, autor de três dos sete gols da equipe, e com a boa movimentação de Cabreúva, que chegou a ser dúvida por conta de uma lesão na coxa. Além dos três gols de Jé, os alas Falcão, Augusto, Vinícius e Caio marcaram para o time de Orlândia.

“Foi uma boa estreia, mas precisamos corrigir algumas coisas. Sofremos contragolpes que não podíamos ter sofrido”, analisou o técnico Cidão em entrevista a Rádio Gazeta, de Orlândia. “Foi um resultado normal, no sábado é o jogo que vale tudo. Amanhã [sexta] vamos assistir o Dínamo e analisar alguns vídeos”, complementou, referindo-se ao time de Moscou, atual vice-campeão europeu e principal adversário a uma vaga na final.