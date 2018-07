Brasília consegue sua quarta vitória seguida O Brasília conseguiu ontem, na última partida do primeiro turno do NBB, sua quarta vitória seguida ao bater, como visitante, o Vila Velha por 81 a 73. Com esse novo triunfo, o time do Distrito Federal terminou o turno na sétima colocação. O líder é o Flamengo, com 12 vitórias em 14 jogos, seguido de Unitri/Universo, Itabom/Bauru e Pinheiros/SKY, todos com 11 vitórias e três derrotas. O segundo turno da competição começa na quinta-feira, quando a equipe carioca vai defender a liderança em São Paulo contra o Paulistano, em jogo em que é considerado favorito.