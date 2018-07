Brasília multará quem sujar a rua na estreia do Brasil

BRASÍLIA - A Agência de Fiscalização do Distrito Federal (Agefis) vai autuar quem jogar lixo no chão nas áreas próximas ao estádio Nacional (Mané Garrincha) neste sábado, dia da abertura da Copa das Confederações com o jogo entre Brasil e Japão. A preocupação é maior com ambulantes que vão trabalhar em torno da arena, que podem sofrer multas mais pesadas se sujarem o chão.

O diretor-presidente da Agefis, Gleiston de Paula, disse em entrevista coletiva que as multas podem chegar a R$ 5 mil. "Teremos uma fiscalização de limpeza urbana para atuar nessa área", afirmou. Ao todo serão 200 servidores da Agefis nos arredores do estádio.

De acordo com Gleiston, outra preocupação da Agefis é com empresas que utilizarem termos como "Copa do Mundo" ou "Brasil 2014" como forma de atrair clientes. "Vamos reprimir esse tipo de ação, que chamamos de marketing de emboscada", avisou.

SEGURANÇA

O secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, disse na mesma coletiva que o efetivo policial no dia do jogo em Brasília terá, ao todo, 3,1 mil policiais militares. Serão 500 oficiais dentro do estádio, 1,2 mil na área externa e 1,4 mil na festa com transmissão ao vivo da partida na Esplanada dos Ministérios.

Dentro do estádio, porém, quem fará a segurança serão os "stewards", agentes contratados pelo comitê organizador para coibir atos perigosos na área do jogo. "Esses seguranças fazem o primeiro contato com o torcedor. Nós só entramos se acionados, para fazer uma segunda abordagem", explicou. Além de PMs, a arena terá presença de policiais civis à paisana, que já começaram a fazer monitoramentos pelas redes sociais.