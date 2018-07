Brasília vai abrir temporada da F-Indy em 8 de março de 2015

A Fórmula Indy divulgou nesta quinta-feira o seu calendário para a temporada 2015 e definiu que o retorno do Brasil ao campeonato será a primeira prova do ano. Assim, a etapa de Brasília, no Autódromo Internacional Nelson Piquet, vai abrir a temporada no dia 8 de março.

Após receber provas entre 2010 e 2013 em um circuito de rua em São Paulo, montado na região do Anhembi, o Brasil ficou fora do calendário de 2014 da Indy. Agora, porém, o País está oficialmente de volta, com a marcação da prova em Brasília que iniciará o próximo campeonato.

Além da prova em Brasília, o calendário de 2015 tem uma outra novidade, a etapa de Louisiana, nos arredores de Nova Orleans, a terceira da temporada, agendada para o dia 12 de abril.

Em compensação, Houston deixou o campeonato e Toronto só terá uma prova, ao contrário de 2014, quando foi realizada uma rodada dupla, três das disputadas neste ano. Agora, em 2015, haverá apenas uma rodada dupla, em Detroit, nos dias 30 a 31 de maio.

Assim, serão 17 provas marcadas para 16 pistas, sendo seis delas ovais, outras seis permanentes e quatro em circuitos de rua. A mais tradicional dessas corridas, as 500 Milhas de Indianápolis, foi marcada para o dia 24 de maio.

Entre a prova em Indianápolis e o dia 14 de junho, para quando está marcada a etapa de Toronto, serão realizadas cinco etapas em quatro semanas seguidas. Essa maratona de provas também acontecerá no início do campeonato, entre a terceira e a quinta etapa, realizadas entre 12 e 26 de abril.

O australiano Will Power é o atual campeão da Indy, que conta com dois brasileiros no seu grid: Tony Kanaan, na Chip Ganassi, e Hélio Castroneves, na Penske.

Confira o calendário completo da temporada 2015 da Fórmula Indy:

08/03 - Brasília

29/03 - São Petersburgo

12/04 - Louisiana

19/04 - Long Beach

26/04 - Alabama

09/05 - Indianápolis

24/05 - 500 Milhas de Indianápolis

30/05 - Detroit

31/05 - Detroit

06/06 - Texas

14/06 - Toronto

27/06 - 500 Milhas de Fontana

12/07 - Milwaukee

18/07 - Iowa

02/08 - Mid-Ohio

23/08 - 500 Milhas de Pocono

30/08 - Sonoma