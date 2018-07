Brasília vence Rio e abrirá circuito do vôlei de praia

Ao confirmar a capital federal, que venceu a disputa direta com os cariocas, a FIVB informou que ela abrigará a sua etapa feminina do circuito entre 16 e 21 de abril, enquanto a masculina ocorrerá entre os dias 17 e 22 do mesmo mês.

Com Brasília garantida no seu calendário, o Circuito Mundial terá como principal novidade neste ano o aumento no número de torneios que fazem parte do Grand Slam, que engloba competições que valem mais pontos aos jogadores. E esta temporada definirá os classificados aos Jogos Olímpicos de Londres, que acontecerão entre 27 de julho e 12 de agosto.

O calendário de 2012 contará com 14 etapas e terá nove torneios do Grand Slam, contra apenas seis disputados em 2011. Eles serão realizados em Xangai e Pequim, ambas na China, Moscou, na Rússia, Roma, na Itália, Stavanger, na Noruega, Gstaad, na Suíça, Berlim, na Alemanha, Klagenfurt, na Áustria, e Stare Jablonki, na Polônia.

O período de classificação para a Olimpíada por meio do Circuito Mundial, porém, se encerrará já em Roma, entre os dias 12 e 17 de junho, antes das cinco etapas seguintes do Grand Slam.

Ao todo serão 16 vagas olímpicas definidas por meio do circuito, sendo que outras cinco virão através de torneios continentais e mais duas pela Copa do Mundo de Vôlei de Praia, agendada para acontecer entre 24 de junho e 1.º de julho. Já a 24.ª e derradeira vaga já está reservada ao país-sede da Olimpíada, que é a Grã-Bretanha.

Em Brasília, o Brasil irá defender uma hegemonia entre as mulheres, pois subiu ao lugar mais alto do pódio nas três edições passadas realizadas na cidade. Seis vezes vencedoras do circuito, Juliana e Larissa são as atuais tricampeãs em solo brasiliense. Já entre os homens, o País levou o título na capital federal com Ricardo e Emanuel, em 2009, mas nos dois últimos anos a medalha de ouro ficou com os norte-americanos Todd Rogers e Phil Dalhausser.

O Brasil defenderá em 2012 a condição de atual campeão do Circuito Mundial tanto no feminino quanto no masculino. Entre as mulheres, a dupla formada por Juliana e Larissa levaram o seu sexto título, enquanto Alison e Emanuel foram campeões jogando juntos pela primeira vez no ano passado.

Confira como ficou o calendário do vôlei de praia em 2012:

16/4 a 22/4 - Brasília - masculino/feminino

24/4 a 29/4 - Sanya, China - feminino

24/4 a 29/4 - Myslowice, Polônia - masculino

30/4 a 6/5 - Grand Slam - Xangai, China - masculino/feminino

7/5 a 13/5 - Grand Slam - Pequim, China - masculino/feminino

22/5 a 27/5 - Praga, República Tcheca - masculino

6/6 a 12/6 - Grand Slam - Moscou, Rússia - masculino/feminino

12/6 a 17/6 - Grand Slam - Roma, Itália - masculino/feminino

25/6 a 1/7 - Grand Slam - Stavanger, Noruega - masculino/feminino

2/7 a 8/7 - Grand Slam - Gstaad, Suíça - masculino/feminino

10/7 a 15/7 - Grand Slam - Berlim, Alemanha - masculino/feminino

16/7 a 22/7 - Grand Slam - Klagenfurt, Áustria - masculino/feminino

13/8 a 19/8 - Grand Slam - Stare Jablonki, Polônia - masculino/feminino

21/8 a 26/8 - Quebec, Canadá - masculino/feminino

28/8 a 2/9 - Aland, Finlândia - masculino/feminino

2/10 a 7/10 - Agadir, Marrocos - masculino

23/10 a 28/10 - Bang Saen, Tailândia - feminino