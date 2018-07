Brasilienses fazem pouca festa para a seleção

Apenas sete pessoas aguardavam a seleção na entrada da Base Aérea de Brasília, às 14h15 de ontem. Quando o ônibus fretado deixou o local e partiu em direção ao Palácio da Alvorada, o número de populares havia triplicado, mas o otimismo com o time de Dunga continuava em baixa. De uma forma geral, os brasilienses entrevistados pelo Estado não gostaram da ausência de Ganso e Neymar entre os convocados nem estão confiantes na conquista do hexacampeonato na África do Sul.

"Essa seleção está fraquinha, fraquinha", criticou a funcionária pública Rosineide Briglia, de 57 anos. Ela e a estudante Thaynara Costa Silva, 15, ficaram frustradas por não terem visto os jogadores de perto - não houve nem aceno da janela...

No caminho até o Palácio da Alvorada, a maioria dos motoristas não esboçou reação, apesar do intenso aparato de segurança envolvido no deslocamento.

Quando chegou ao palácio, a seleção foi "recebida" por uma multidão significativamente maior que a da base aérea - por volta de 300 torcedores. Mesmo assim, o vendedor Ademilton Pereira, 59, não havia conseguido vender nenhuma bandeira até o momento em que falou com a reportagem. "Acho que existe muita falta de confiança (no time)", disse, tentando justificar a ausência de interessados nos artigos. O preço variava entre R$ 5 (bandeira para carros) a R$ 60 (tamanho grande).

Visita inesperada Um personagem do programa Legendários, da TV Record, conseguiu driblar o esquema de segurança montado no Palácio da Alvorada. Partiu na direção do técnico Dunga, que no momento da abordagem era recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela primeira-dama, Marisa Letícia.

O comediante teria ido atrás de Dunga para pedir desculpas. Em edição recente de Legendários, o personagem interpretado por Marcelo Marrom foi até a casa do treinador, em Porto Alegre, para pedir a convocação do atacante santista Neymar. Dunga ficou irritado e chegou a fazer um Boletim de Ocorrência.

"SuperTição" acabou sendo levado à superintendência da Polícia Federal em Brasília. Segundo a assessoria da PF, ele foi liberado poucas horas depois e deve responder em liberdade pelo crime de desobediência. A pena é de 15 dias a 6 meses de detenção e multa. / T.M. e R.M.