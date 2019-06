Breno Correia e Guilherme Costa ganham ouro em torneio de natação na Itália

A natação do Brasil repetiu o bom desempenho da sexta-feira e conseguiu neste sábado mais duas medalhas de ouro no segundo dia de disputas do Troféu Sette Colli, na Itália. Após as conquistas de Bruno Fratus e Etiene Medeiros, Breno Correia, nos 100 metros livre, e Guilherme Costa, nos 800 metros, foram os vencedoras dessas provas. Mas o País também ganhou outras medalhas, em um total de seis.

Na Final A dos 100 metros livre masculino, Breno Correia fez o tempo de 48s48 e sagrou-se campeão. Logo atrás, Marcelo Chierighini completou a prova em 48s55 e ficou com a prata. Na mesma prova, mais dois brasileiros também competiram. Gabriel Santos foi o quinto colocado, fazendo 48s95, e Pedro Spajari ficou em sétimo, com 49s22.

Na final única dos 800 metros masculino, Guilherme Costa levou a medalha de ouro, terminando com o tempo de 7min53s01. Diogo Villarinho foi o quinto colocado, com 8min04s73.

O nado peito garantiu mais três medalhas para o Brasil no Troféu Sette Colli. Pela Final A dos 50 metros feminino, Jheniffer Conceição conquistou a prata, com o tempo de 30s54. Ainda na mesma distância, só que no masculino, Felipe Lima, com 26s61, levou a prata. João Gomes Júnior fez 26s68 e terminou com o bronze.

Nas outras provas, o Brasil não ganhou medalhas, mas chegou bem perto. Pela Final A dos 100 metros borboleta feminino, Dainara de Paula ficou em quarto 4º lugar, com o tempo de 59s43. Nos 200 metros borboleta masculino, na Final A, Leonardo de Deus também foi o quarto (1min55s70). Nos 100 metros costas feminino, Final B, Etiene Medeiros terminou na quarta posição, com 1min02s00.