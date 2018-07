Brible no destino

"Meus amigos sempre me falavam que estavam saindo para roubar. Eu preferia ficar em casa, pois não queria ser mais um desgosto para a minha mãe." A frase do meia Patrick Vieira mostra que, por trás da personalidade demonstrada em campo, se esconde um jovem sofrido pelos percalços de uma infância triste, em que foi necessária uma vontade de vencer na vida maior do que o desafio de ajudar o Palmeiras a escapar da queda para a Série B.

Criado pela mãe (Simone), padrasto (Carlos) e pelos avós (Irineu e Gelcileia) na Vila Kennedy, localidade do bairro de Bangu, no Rio, Patrick Vieira tinha tudo para seguir o caminho de seu pai, primo e amigos, assassinados por causa do tráfico de drogas. O pai morreu quando ele tinha um mês de idade e o primo faleceu no início deste ano, ambos por ter relação com traficantes.

Para chegar ao Palmeiras, o garoto sofreu. Atualmente, ele mora com outros dez jovens nos alojamentos do clube, próximo do Palestra Itália.

Após a morte do pai, sua mãe casou novamente, mas, quando ele tinha 12 anos, perdeu o padrasto, atropelado ao tentar atravessar a rua alcoolizado. "Eu era moleque e tenho outros três irmãos - Petterson (22), Gelcileia (17) e Karla (15). Fui vender cobre, alumínio e tentar fazer um dinheiro para ajudar em casa."

No meio disso tudo, más companhias tentavam influenciá-lo, mas ele não se deixou levar. "Pensava como minha mãe ficaria se soubesse que eu estava preso."

Em 2005, com 13 anos, foi levado para o Botafogo por um roupeiro do time que o viu jogar na rua; no alvinegro carioca ganhava R$ 500, pagos por seus empresários.

Decidiu deixar o clube em 2008 e veio para o Palmeiras, graças a Jorginho, técnico que atualmente está no Bahia, que se encantou com o DVD do garoto. Assinou um contrato de seis meses, ganhando R$ 800, e o problema foi a saudade. "Eu era o xodó da vovó e no dia em que eu saí de casa foi a maior tristeza."

Por isso, decidiu que ficaria os seis meses no clube e voltaria para o Rio, mas o tempo passou e a vontade de vencer na vida foi maior. Em fevereiro de 2011, subiu para o time principal, mas no fim do ano sofreu uma lesão no ombro esquerdo e ficou quatro meses parado. Recuperado, foi para o Palmeiras B.

Quando conseguiu voltar ao elenco principal, foi motivo de chacotas dos colegas por ser cortado tantas vezes na concentração. "João Vitor e Betinho ficavam tirando sarro da minha cara, falando que eu merecia um título por ser o mais cortado."

Desde a chegada de Gilson Kleina, tudo mudou para o garoto fã de Ronaldinho Gaúcho, Vagner Love e Marcos Assunção, que o apadrinha no clube. "Falei para ele que o tenho como um ídolo."

Agora, Patrick faz planos. Espera por um reajuste no salário - atualmente recebe em torno de R$ 10 mil -, e sonha salvar o Palmeiras da queda.

PALMEIRAS. LEIA MAIS

NOTÍCIAS DO CLUBE NO

estadao.com.br/e/palmeiras