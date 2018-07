Briga corintiana em semifinal do futsal será analisada pelo STJD

A confusão na partida entre Corinthians e ADC Intelli Orlândia, na última terça-feira, pela semifinal da Liga Futsal, pode render punições ao clube do Parque São Jorge. Após sofrer o gol a 1,3 segundo para o fim da prorrogação, que deu a classificação para o time do interior paulista, jogadores agrediram o árbitro e alguns torcedores invadiram a quadra. Por falta de segurança, a arbitragem preferiu encerrar a partida.

Daniel Gualassi, representante do jogo, fez observações na súmula e elaborou um relatório que será encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futsal. Nele, consta que o ala Simi e o goleiro Deivid agrediram o árbitro - Simi e o médico do Corinthians foram expulsos. O documento também fala em tentativa de invasão ao vestiário da arbitragem e que algumas pedras foram atiradas na janela do vestiário.

Com todos os fatos relatados, o documento será analisado por Francisco Hélio Fernandes Medeiros de Sabóia, assistente da procuradoria do STJD de Futsal. As possíveis punições ainda não estão definidas, mas o clube pode sofrer sanções, caso os auditores entendam que houve exageros.

Para Fausto Bittar Filho, diretor de Esportes Terrestres do Corinthians, o ambiente realmente estava tenso, mas ele minimizou o ocorrido. "Era um jogo de semifinal e a arbitragem deixou o jogo mais tenso ainda. A torcida não ?invadiu? a quadra, foram apenas três torcedores. Não imagino que sejamos punidos ou que bloqueiem o ginásio por causa desse jogo", disse.

Para o jogo no Parque São Jorge, o Batalhão de Choque liberou a entrada de 7 mil torcedores e o ingresso era a doação de um quilo de alimento não perecível. O ginásio ficou lotado e, com a derrota no último segundo, a confusão começou.

Coincidentemente, as duas equipes se enfrentariam novamente nesta quinta-feira, no mesmo local, pela semifinal do Campeonato Paulista. Mas a Federação Paulista de Futsal decidiu adiar o jogo para evitar problemas e deixar os ânimos se acalmarem. "Teríamos outro jogo contra essa mesma equipe, mas entramos em acordo e decidimos adiar", explicou Fausto.

Com a derrota, o Corinthians parou na semifinal da Liga Futsal pelo quinto ano consecutivo (terceiro seguido diante do mesmo rival) e continua sem nunca ter jogado a decisão do torneio. Na final, o Orlândia vai enfrentar o Brasil Kirin, de Sorocaba, que eliminou o favorito Jaraguá do Sul, equipe de melhor campanha na fase de classificação, em plena Santa Catarina. O time paulista, estreante na Liga Futsal, é liderado pelo ala Falcão.