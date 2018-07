Briga entre cruzeirenses e atleticanos termina em morte

Uma briga generalizada entre torcedores do Atlético-MG e Cruzeiro terminou em morte na noite de sábado, em Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, Otávio Fernandes, de 19 anos, teve a cabeça esmagada por golpes de barra de ferro e chegou morto ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII (HPS). Flávio Celso da Silva, de 35, está internado com ferimentos na cabeça, boca e no braço direito. Os dois seriam integrantes da torcida Máfia Azul.

A pancadaria ocorreu em frente ao Chevrolet Hall, casa de eventos no bairro São Pedro, área nobre da capital, onde ocorria o 3.º Brasil MMA (Mixed Martial Arts) Fight, torneio de luta livre bastante popular entre os mais jovens. De acordo com a polícia, os torcedores do Cruzeiro passavam pelo local a caminho do Rio de Janeiro, para assistir à partida entre o time mineiro e o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, quando toda a confusão começou.

Um dos ônibus parou no local e um grupo teria descido e começado a cantar hinos do clube. Dentro do Chevrolet Hall, dezenas de atleticanos acompanhavam o evento, que teve a participação de César Gordinho Augusto. Ele é integrante da Galoucura, torcida organizada do Atlético-MG, e dá aulas de artes marciais para os atleticanos.

Ainda segundo a PM, cerca de 40 torcedores saíram do local e usaram placas de trânsito e cavaletes de ferro como armas. A briga generalizada durou poucos minutos, mas foi o suficiente para deixar várias manchas de sangue que ainda podiam ser vistas na calçada no início da manhã de ontem.

A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso e deve requisitar imagens gravadas pelas câmeras de segurança de um shopping, que fica ao lado da casa de espetáculos, para tentar identificar os responsáveis pelas agressões. Ontem pela manhã, Silva continuava internado em estado grave no HPS.

Surpresa. A confusão surpreendeu a cúpula da polícia mineira. Isso porque tanto Atlético-MG quanto Cruzeiro atuaram longe de Belo Horizonte na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Por causa das reformas no Mineirão, que é preparado para receber a Copa do Mundo de 2014, o Galo enfrentou o Goiás em Sete Lagoa, a cerca de 70 quilômetros da capital. Já o Cruzeiro, como visitante, foi até Volta Redonda, onde enfrentou o Flamengo, uma vez que o Maracanã também está fechado para reformas.