Briga na seleção marca vitória sobre Argentina

A seleção masculina de vôlei conquistou ontem sua 5.ª vitória na Copa do Mundo - derrotou a Argentina por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/20 e 25/21, mantendo viva as chances de classificação para a Olimpíada de Londres. Mas o jogo ficou marcado pela ríspida discussão entre o técnico Bernardinho e o líbero Serginho, ainda no segundo set.

A briga entre os dois ocorreu após um tempo técnico - o Brasil vencia por 16/13. Quando o time voltava para a quadra, Bernardinho chamou a atenção de Murilo. Serginho tomou as dores do ponteiro e começou a gritar com o treinador. Giba tentou fazer com que o líbero voltasse para a quadra, dando um empurrão no companheiro. Mas Serginho, revoltado, voltou à carga contra Bernardinho e lhe dirigiu mais impropérios. Atônito, Bernardinho não reagiu e manteve-se calado até o fim do período.

Após o jogo, ambos tentaram colocar panos quentes na situação. "Esse tipo de coisa faz parte. Não conseguimos jogar calados. A nossa equipe tem um espírito guerreiro dentro da quadra e isso foi uma discussão normal", disse Serginho.

"Já havia acontecido em outras vezes. O importante é que o campeonato segue e vamos seguir unidos como sempre. Se for pra discutir e vencer por 3 a 0 sempre, não tem problema", minimizou o líbero.

Bernardinho contemporizou, dizendo que não há nenhum problema sério com o grupo. "Quando não há discussão, existe um problema sério." Sobre o resultado, o treinador se mostrou satisfeito com a vitória, mas não com o desempenho do time.

"Estivemos um pouco apáticos no início do jogo e, independentemente do resultado, temos de buscar uma melhora de atuação sempre. Acho que não alcançamos esse objetivo de melhorar e usar esse jogo como um degrau a mais", disse.

O Brasil se despede de Hamamatsu amanhã, contra a Sérvia, às 7h20 (de Brasília). Depois, a seleção viaja para Tóquio, onde disputará a fase final do torneio e enfrentará, de sexta a domingo, as seleções do Irã, Polônia e Japão.