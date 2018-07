Briga pelo poder no tae kwon do chega à Justiça

Carlos Luiz Pinto Fernandes, o presidente provisório da CBTKD (Confederação Brasileira de Tae kwon do), é um ilusionista. Ele tinha uma empresa que fazia shows de mágica. A oposição ao dirigente o acusa de ter "sumido" com o estatuto votado pelos presidentes de federações em novembro do ano passado. Por esse motivo, um dos líderes do movimento que pretende derrubar Fernandes, Fagner Calegário, presidente da Federação de Tae kwon do do Acre, encaminhou uma ação ao Tribunal de Justiça do Rio.

A Justiça determinou que o estatuto que vai reger as eleições da entidade, em março de 2013, é aquele aprovado em Assembleia, e não o que foi registrado, com alterações, por Fernandes.

Ex-vice presidente técnico da Confederação Brasileira de Tae kwon do (CBTKD) de 2003 a 2008, Marcelino Soares de Barros empreendeu uma investigação particular em documentos da entidade, junto à empresa responsável por sua contabilidade, e constatou várias irregularidades. Na documentação, encontrou comprovantes de compra de passagens aéreas para Aracaju para os filhos de Fernandes e para a namorada dele. A solicitação de passagens, feita em nome da CBTKD, no valor de R$ 4.475,16, foi encaminhada à empresa Tamoyo Turismo, que é parceira do Comitê Olímpico Brasileiro e das confederações que recebem recursos públicos federais via Lei Agnelo Piva.

Barros obteve também documentos que comprovam que Fernandes efetuou o pagamento da estadia em Aracaju com cheque da CBTKD. O dirigente e seus familiares se hospedaram no Hotel Parque das Águas, na capital sergipana, de 18 a 30 de janeiro deste ano. O valor pago ao hotel é de R$ 8.342,71.

O ex-dirigente reuniu também comprovantes de transferência bancária da CBTKD para a empresa de propriedade de Fernandes, a New Fashion Eventos, montada para ele realizar a movimentação financeira referente à sua atividade de ilusionista. O valor é de R$ 2.305,60.

Procurado pela reportagem do Estado, Fernandes não concedeu entrevista. Em nota publicada no site da CBTKD, no início de novembro, Fernandes repudia as denúncias encaminhadas por seus opositores. "A Confederação Brasileira de Tae kwon do, representada pelo seu presidente, repudia veementemente as ações de oportunistas que tentam comprometer a honra e a dignidade da nova gestão, pretendendo transformar em verdade o amontoado de invencionices colecionadas a partir de fontes maliciosas e mentirosas".

Na contabilidade da CBTKD foram encontradas ainda notas fiscais referentes à compra de gravata, sapato e meias para Fernandes. "Por que a CBTKD está pagando peças de vestuário para o seu presidente?", questiona o ex-vice-presidente técnico.

Barros questionou o COB, a fim de verificar se o estatuto registrado pela CBTKD havia sido encaminhado ao Comitê Olímpico. "Não obtive resposta."

Antigas irregularidades. As irregularidades na CBTKD não são recentes. Fernandes foi eleito vice-presidente em abril de 2010. Pressionado por denúncias de má gestão, o presidente, o mestre Jung Roul Kim, foi afastado do cargo. Fernandes assumiu em setembro de 2010.

O desempenho dos atletas brasileiros declinou nas principais competições internacionais. Em 2008, Natália Falavigna conquistou a medalha de bronze olímpica na categoria acima de 67kg.

No Pan de 2011, em Guadalajara, no México, o Brasil obteve apenas uma medalha de bronze, com Marcio Wenceslau, na categoria até 58kg. "Os melhores resultados do Brasil coincidiram com o período em que eu estava à frente da área técnica", diz Marcelino.

Até 2004, o tae kwon do recebia pouca atenção da mídia. Naquele ano, nos Jogos Olímpicos de Atenas, o Brasil conseguiu dois inesperados quartos lugares, com Natália Falavigna e Diogo Silva, que deu ao Brasil a primeira medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio.

Em que pesem as irregularidades denunciadas por Barros e Calegário, é altamente provável que Carlos Fernandes vença as eleições. "Ele tem praticamente todas as federações estaduais ao seu lado", afirma Calegário.

Manobras estatutárias. O estatuto registrado por Fernandes estabelece que uma chapa que eventualmente venha a ser montada para as eleições de 2013 deve ser registrada seis meses antes. Além disso, o candidato de qualquer chapa de oposição deveria receber o aval de outras sete federações.

Notificado, o Tribunal de Contas da União foi até a sede da Confederação no mês passado para verificar as contas da entidade.

Uma das irregularidades encontradas por Marcelino se refere ao pagamento, pela CBTKD, de parte do o aluguel da sede da Federação do Rio, cujo ex-presidente, Eduardo Guerra, foi nomeado diretor financeiro da CBTKD. A Federação do Rio dá apoio a Fernandes.