Brigando contra o rebaixamento, Coritiba apresenta atacante turco e Edinho

Depois de dar oportunidade ao camaronês Joel, hoje no Santos, o Coritiba decidiu apostar em um jogador de mais um país que não está no radar dos principais clubes brasileiros. Nesta quinta, o time paranaense confirmou a contratação do atacante Colin Kazim-Richards, da Turquia.

Kazim se destacou pelo Fenerbahce de 2007 a 2011, atuando ao lado de Alex. Depois, jogou no Galatasaray, em transferência que causou polêmica na Turquia. Na temporada passada, defendeu o Celtic, da Escócia.

Nesta quinta, ele se apresentou ao novo clube. "Já sabia muitas coisas do Coritiba, sei que a torcida é apaixonada e vibrante. Não conhecia Curitiba e fiquei muito impressionado com o pouco que vi, gostei da cidade, dos restaurantes e tudo mais", comentou o jogador, que assinou até dezembro de 2017. Com mais de 30 partidas pela Turquia, ele não tem sido convocado pela seleção.

Junto com Kazim, o Coritiba apresentou o volante Edinho, que veio do Grêmio na negociação que levou Negueba a Porto Alegre. "O que me motiva e o que me trouxe aqui é dar o meu melhor. E que a gente possa almejar coisas grandes aqui e sair desta situação o mais rápido possível, porque o Coritiba é grande e não merece estar na zona de rebaixamento", disse Edinho. O clube alviverde é penúltimo colocado no Brasileirão.