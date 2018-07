Briggs segue em hospital, mas sem lesões graves O peso pesado norte-americano Shannon Briggs afirmou que ele permanecerá internado no Hospital Universitário Eppendorf, em Hamburgo, por causa de uma lesão no braço esquerdo, sofrida após um golpe na sua derrota para Vitali Klitschko, em uma luta realizada no último sábado, na Alemanha. Ele garante, porém, não ter se ferido gravemente.