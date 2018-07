Britânica campeã olímpica dos 400m em Pequim-2008 anuncia aposentadoria

Campeã olímpica da prova dos 400 metros nos Jogos de Pequim, em 2008, a britânica Christine Ohuruogu anunciou neste sábado a sua aposentadoria das pistas de atletismo. A velocista de 34 anos já havia indicado anteriormente que esta seria a sua última temporada nas competições e agora ela oficializou o seu adeus por meio de um comunicado divulgado em seu site.

Christine também foi medalhista de prata nos 400m na Olimpíada de Londres, em 2012, e campeã mundial desta mesma prova em 2007, em Osaka, no Japão, e em 2013, em Moscou, na Rússia. Para completar, ela faturou o bronze olímpico com a equipe de revezamento 4x400m da Grã-Bretanha em Pequim-2008 e nos Jogos do Rio, em 2016.

Nesta prova de revezamento, a britânica foi medalhista de prata no Mundial de 2013 e de bronze por cinco vezes nesta mesma competição em 2005, 2007, 2009, 2011 e 2015. Após todos estes feitos, ela deixou claro que já está pronta para iniciar uma nova fase de sua vida, agora fora das pistas.

"Hoje começam os campeonatos da Grã-Bretanha e, como não estarei competindo, sinto que este é um bom momento para anunciar formalmente minha aposentadoria das competições de atletismo", afirmou Christine, que também já chegou a cumprir uma suspensão de 12 meses aplicada após a velocista não realizar três testes antidoping fora do período de competição. Ela cumpriu a pena entre outubro de 2005 e julho de 2006.