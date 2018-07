Britânicas campeãs mundiais de vela são assaltadas no Rio

Campeãs mundiais da classe 470, Hannah Mills e Saskia Clark entraram para as estatísticas da criminalidade do Rio. Na Cidade Maravilhosa para a disputa da Copa Brasil de Vela, as britânicas foram assaltadas na quarta-feira enquanto voltavam para o hotel em que estão hospedadas.

"Nossa deliciosa caminhada de volta do clube de vela para o hotel ficou bastante desagradável quando dois homens armados com facas de 7 polegadas correram em nossa direção, nos empurrando e levando tudo o que tínhamos. Junto com as coisas de valor estava a roupa que nós estávamos navegando. Inacreditável!", postou a dupla, no perfil delas no Facebook.

Em outra rede social, o Twitter, elas fizeram um comentário mais curto contando que foram assaltadas e ameaçadas por facas, mas que estavam bem. "Bem-vindo ao Rio!", postaram, em forma de crítica.

Mills e Clark foram medalhistas de prata nos Jogos de Londres/2012 e ganharam o Mundial daquele ano. Nesta temporada, no Mundial de Santander (Espanha), ficaram com a terceira colocação. A Copa Brasil de Vela começa sábado, na praia de São Francisco, em Niterói, e vale como seletiva para a seleção brasileira de vela.