Britânicos aumentam verba para equipe olímpica A Grã-Bretanha anunciou nesta terça-feira os números que serão gastos com a sua equipe olímpica durante os Jogos de 2012, em Londres. A verba destinada aos atletas será maior do que a disponibilizada há três anos, mas o valor gasto com cada integrante da delegação caiu em relação à Olimpíada de Pequim.