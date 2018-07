Britânicos vão à CAS para punir doping com mais rigor A Associação Olímpica da Grã-Bretanha (BOA, na sigla em inglês) entrou com recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS), instância máxima da justiça desportiva mundial, para tentar punir os casos de doping com mais rigor. Com a ação, a entidade tenta validar a regra que permite banir da disputa dos Jogos Olímpicos os atletas britânicos que forem flagrados no exame antidoping - essa punição foi vetada pela Agência Mundial Antidoping (Wada).