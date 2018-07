Bronca de Neymar não comove diretoria do Santos

SANTOS - Muricy Ramalho ganhou um forte aliado na luta para o Santos voltar a ser forte e competitivo em 2013: Neymar. O desabafo do craque após o empate por 0 a 0 contra o Náutico, quinta-feira, quando pediu mais empenho aos companheiros, pode ser interpretado como sinal de alerta. Se o Santos não melhorar o time, ele pode mudar de opinião e aceitar uma das muitas propostas milionárias que tem do futebol europeu.

A direção santista considerou as declarações de Neymar "uma reação normal" e afirma não estar preocupada com as consequências que a sua atitude poderá ter internamente. "Neymar é um jogador extremamente dedicado, tanto nos treinos como nos jogos. Foi uma reação normal dele e a gente não tem preocupação porque seu ambiente é maravilhoso no clube, além de ser ídolo dos companheiros", disse o vice-presidente Odílio Rodrigues Filho. "O que ele falou faz parte do futebol."

Ao fazer o novo acordo para desistir da oferta milionária do Barcelona, em setembro do ano passado, umas das exigências de Neymar e do seu staff teria sido para que o Santos não se desfizesse dos seus principais jogadores e que mantivesse sempre um time forte para lhe dar suporte, com a contratação de reforços. Neymar pai chegou a afirmar que, se o Ganso saísse do Santos, o seu filho iria atrás porque dependia dos passes dele para fazer gols.

No último "fico", Neymar teve, entre outras vantagens, encurtado em um ano o seu contrato, passou a ter direito a 10% do que o Santos receber em caso de transferência e diminuiu de 30% para 10% a participação do clube nos seus contratos de publicidade. Mas nem tudo foi divulgado. Nem mesmo o valor da nova multa contratual.

"O compromisso do Santos de sempre ter um time forte para disputar títulos não é com os assessores de Neymar, mas sim com a torcida, compromisso de qualquer diretoria que por aqui passe", disse Odílio, negando a possível exigência do craque.