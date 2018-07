Bronze em Pequim/2008, bielo-russo é banido por doping O bielo-russo Andrei Mikhnevich, que já foi campeão mundial e europeu do arremesso de peso, foi banido pelo resto da vida do esporte após ser pego pela segunda vez em exame antidoping. A Federação de Atletismo da Bielo-Rússia impôs a punição após o dono de uma medalha de bronze olímpica testar positivo em novas análises de amostras de exames antidoping feitos no Mundial de Atletismo de 2005, em Helsinque.