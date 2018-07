Bronze no levantamento de peso em Londres-2012, russo é suspenso por doping

Mais um caso de doping no esporte russo foi revelado nesta segunda-feira. E novamente no levantamento de peso. Bronze na modalidade nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, Ruslan Albegov foi suspenso preventivamente por quebrar as regras sobre uso de substâncias proibidas.

A Federação Internacional de Levantamento de Peso declarou que Albegov foi acusado por violar o regulamento antidoping. A entidade explicou que decidiu punir o atleta por "uso ou tentativa de uso de uma substância proibida ou um método proibido".

Albegov deverá ser julgado nos próximos meses e ficará suspenso até que seu caso seja definido. Ele era o único russo medalhista no levamento de peso em Londres que ainda não havia perdido a medalha por doping, o que aconteceu com os outros seis atletas do país na modalidade que subiram ao pódio.

Toda a equipe do levantamento de peso do país foi impedida de competir na Olimpíada do Rio, no ano passado, por causa de repetidos casos de doping. O país, aliás, é um dos nove que cumpre um ano de suspensão de todas as competições internacionais por violar regras de uso de substâncias proibidas.