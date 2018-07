Bronze no Mundial de Vôlei de Praia, Fernanda Berti estreia nova dupla

Agora, Fernanda volta às quadras com uma nova parceira, a catarinense Josi, quarta colocada do último Circuito Brasileiro ao lado de Val. As duas estão na chave principal do Open de Antalya, na Turquia, que começa na quarta-feira.

"Estou muito feliz em poder voltar a jogar o esporte que amo, recuperada e com grandes objetivos. Josi é uma grande defensora, vem se destacando nas últimas temporadas e estamos confiantes em uma boa participação. O entrosamento aumentará aos poucos, mas acredito que a conversa e a boa relação fora de quadra ajudará", disse Fernanda Berti, de 30 anos. Val está com 39.

No Rio-2016, o Brasil será representado por Ágatha/Bárbara Seixas e Larissa/Talita. Com Maria Elisa suspensa por doping, a dupla reserva deverá ser Juliana/Taiana. Duda/Elize Maia ficou em segundo no Circuito Brasileiro e já ganhou duas etapas do Circuito Mundial este ano. Com Maria Elisa suspensa, Lili voltou a jogar com Rebecca. Já as irmãs Maria Clara e Carol estão afastadas das quadras, ambas grávidas.