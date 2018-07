Bronze no Rio-2016 e tri da Volta da França, Froome escapa ileso de atropelamento

O ciclista britânico Chris Froome, tricampeão da Volta da França e medalhista de bronze olímpico na prova de contrarrelógio na estrada nos Jogos de Londres-2012 e Rio-2016, escapou ileso de um atropelamento na manhã desta terça-feira durante treino em Beausoleil, no sul da França.

O atleta publicou uma foto em sua conta oficial no Twitter em que mostra a bicicleta destruída depois do acidente. Segundo Froome, ele foi atropelado de propósito por um motorista impaciente com quem o atleta dividia a pista.

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo — Chris Froome (@chrisfroome) 9 de maio de 2017