Browne sobre Ronda: 'Ela é minha mulher e eu sou o homem dela'

Depois de muitos rumores, o lutador Travis Browne confirmou estar em um relacionamento com a musa do UFC Ronda Rousey. Em entrevista ao The MMA Hour, o peso-pesado preferiu não rotular o fato como um namoro, mas foi taxativo: Nós estamos juntos'.

Browne e Ronda são companheiros de equipe na Glendale Fighting Club em Los Angeles e começaram o namoro em agosto deste ano, quando o lutador estava envolvido em um processo de violência doméstica contra sua ex-esposa Jenna Rennee.

"Namorar é para crianças. Ronda e eu começamos a sair no verão (inverno brasileiro) e agora eu diria que estamos juntos. Ela é minha mulher e eu sou o homem dela. Não é namoro. Estamos juntos", disse Browne.

Em resposta a uma pessoa nas redes sociais, Jenna Rennee disse estar decepcionada com Ronda, por se relacionar com um homem que bate em mulheres. "Eu esperava mais dela, ela deveria ter vergonha de si mesma. Sinceramente? É questão de tempo até que ela veja suas cores reais. Espero que não precise chegar nesse ponto, mas se chegar, ela escolheu ficar com um cara casado que está sob investigação por violência doméstica. Eu fiz a minha parte. Quem é a #DNB que está com um cara casado que bateu na esposa? #clássico", postou Rennee fazendo referência a campanha da campeã peso-galo do UFC contra a agressão a mulher "Don't be a Do Nothing Bitch" (Não seja uma vadia inútil, em tradução ao livre).

Travis Browne foi suspenso pelo UFC, mas acabou sendo reintegrado pela falta de provas, segundo a organização do evento.