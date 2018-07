Bruno César diz ter a receita da vitória

Uma derrota e uma vitória, ambas por 3 a 2. Defendendo o Santo André na final do Campeonato Paulista, o meia Bruno César (fez um gol na decisão) deu enorme trabalho ao Santos. Na expectativa de iniciar um jogo como titular no Corinthians, justamente diante do time da Vila Belmiro, domingo, no Pacaembu, o jogador já dá até dicas aos companheiros de como vencer.

"No Santo André, ganhamos do Santos (no segundo jogo) na base da velocidade. Só assim conseguiríamos nos igualar com a força deles. Sei que o Corinthians é diferente, mas a tática também pode servir", disse o jovem meia de 21 anos, que entrou bem diante do Grêmio Prudente, anotou o gol de empate (2 a 2) e arrancou elogios de Mano Menezes."Dei conta do recado e estou bem", afirmou o jogador. "Mas sei das dificuldades de brigar por posição com Tcheco e Danilo." Os dois experientes jogadores citados por ele andam em baixa e não vêm jogando. Tcheco, recuperado de lesão no tornozelo, ficou no banco nos últimos jogos. Danilo faz trabalho à parte de recondicionamento físico. Paulinho começou o duelo em Prudente e Jucilei, diante do Fluminense. Como ambos são volantes, a possibilidade de chance para Bruno César cresce.