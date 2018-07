Bruno César: ''O problema é a finalização'' Bruno César foi convocado para a coletiva de ontem e se surpreendeu logo na primeira pergunta: "O Tite disse que recuperei a vaga de titular? Nossa, não sabia." O meia está negociado com o Benfica, mas vai defender o Corinthians domingo, diante do Santo André, para, segundo ele, tentar ajustar o erro da equipe nas últimas rodadas. "Estamos jogando bem, mas nosso problema é na hora de finalizar. Estão chutando pouco a gol. Você viu diante do São Caetano, o Paulinho arriscou e a bola entrou. Temos de tentar mais."