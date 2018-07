Bruno César sente dor na coxa e vira dúvida

Negociado com o Benfica, Bruno César dificilmente ficará no clube até julho. Isso pelo fato de precisar de férias, já que na Europa as competições não param no fim do ano. E como o Corinthians está acertando com Alex, do Spartak Moscou, domingo seria mesmo a despedida.

Hoje, Bruno César deve ser preservado do treino fechado programado por Tite. Teria mais dois dias para se recuperar a tempo de jogar a decisão.

De acordo com o médico Júlio Stancati, Bruno sente desconforto muscular na coxa direita e não preocupa para domingo. Mas o médico prefere esperar para dar aval mais detalhado, Uma reavaliação do meia será feita hoje.

Reforços. A diretoria já trabalha para o Brasileiro. Andrés Sanchez quer time forte para buscar o título que escapou em 2010. Com o meia Alex bem encaminhado, a busca agora é por atacante (Dentinho deve ir para a Ucrânia), goleiro e zagueiro, todos de peso.