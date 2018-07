Bruno começa a temporada na frente no duelo com Deola

Nenhum jogador do Palmeiras deve entrar em campo tão motivado hoje como o goleiro Bruno. Afinal de contas, ele sabe que esse pode ser um dos raros jogos em que atuará na temporada.

Com a aposentadoria de Marcos, Deola assume a vaga como titular absoluto. Bruno, porém, promete lutar com todas as forças para ficar com a vaga. "Voltei para cavar o meu espaço e vou lutar por isso. Acredito que com a saída do Marcos começa todo mundo do zero. Conheço o Carlão (Carlos Pracidelli, preparador de goleiros) e sei que vai jogar quem estiver melhor", disse.

Bruno retornou de empréstimo da Portuguesa, onde não jogou por causa de uma lesão. Seu último jogo foi em março do ano passado, quando, ainda pelo Palmeiras, enfrentou o Comercial-PI, pela Copa do Brasil. A falta de ritmo poderia ser um problema, mas a vontade de aproveitar a chance faz com que Bruno não dê bola para isso.

"Qualquer goleiro precisa de pelo menos umas quatro ou cinco partidas para ter ritmo de jogo, mas a minha vida inteira foi assim. A maior sequência foram cinco jogos quando o Marcos se machucou. Estou acostumado a conviver com isso em toda a minha carreira", disse o goleiro, que, esbanjando sinceridade, disse que vê uma coisa em que Deola é melhor do que ele. "Fomos treinados juntos, então somos muito parecidos, mas acho o Deola mais rápido do que eu, até por causa da altura. Eu sou maior do que ele." Bruno tem 1,95m e Deola 1,89m. / D.B.