Bruno faz a sua melhor corrida; Massa decepciona

Bruno Senna, da Williams, e Felipe Massa, Ferrari, viveram emoções opostas ontem no GP da Malásia. Enquanto Bruno disputou sua melhor corrida na Fórmula 1, com excelente sexto lugar depois de cair para último na primeira volta, Massa viu sua 15.ª colocação ser confrontada com a brilhante vitória do companheiro de Ferrari, Fernando Alonso.

"Eu me diverti bastante, ultrapassei um porção de gente'', disse Bruno, feliz como nunca. Para conseguir ganhar tantas posições, o piloto da Williams teve de abusar do arrojo. Na largada, eu vinha por fora, na curva 5, fiquei lado a lado com o Pastor (Maldonado, companheiro de equipe). Acho que nem me viu. Nos tocamos e caí para último'', contou Bruno. "Precisei fazer uma parada a mais nos boxes porque o carro ficou danificado.''

Apesar de pagar o preço pela ousadia, continuou na mesma estratégia de correr riscos. "Foi assim que passei Michael Schumacher na mesma curva onde toquei com Pastor.'' Era a 24.ª volta e Bruno assumiu a 12.º lugar àquela altura. Aos poucos foi impondo seu ritmo forte de corrida, desenvolvido durante a pré-temporada, para ascender na classificação até o sexto lugar e dar a Williams 8 pontos, mais dos 5 que somou o ano passado inteiro.

"Tenho agora de me concentrar em melhorar nos treinos de classificação'', comentou. Ele tem mais dificuldades que Maldonado para tirar tudo dos pneus novos. Mais seu desempenho fez a equipe enxergar que os melhores resultados podem vir dele também.

Massa estava visivelmente abatido. "Estou desiludido comigo mesmo'', afirmou aos italianos. "Colocando de lado o ritmo, que não era bom, erramos também na estratégia, ao parar para substituir os pneus intermediários.'' Era a 27.ª volta. Apenas Nico Rosberg fez o mesmo. "Com isso realizei um pit stop a mais.''

Seu início de prova foi até bom. "Quando interromperam a corrida, eu era o oitavo. Depois da relargada, meu pneus acabaram antes da maioria e ainda perdi tempo com a parada extra'', disse para explicar a diferença enorme para Alonso.

A respeito dos rumores de poder vir a ser substituído por Sergio Perez, da Sauber, falou: "Preocupação zero. Estou concentrado no meu trabalho''. Mas é verdade, também, que nunca acusou sentir o golpe da enxurrada de questionamentos da imprensa como ontem. / L.O.